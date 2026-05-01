İstanbul Bakırköy Belediyesi, 'Atık Cam Ayı' kapsamında düzenlediği cam mozaik atölyesinde vatandaşları geri dönüşüm ve sanatla buluşturdu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, 'Atık Cam Ayı' kapsamında Ataköy Emekliler Evi'nde cam mozaik atölyesi düzenledi. Etkinlikte vatandaşlar atık camları geri dönüştürerek rengarenk mozaiklere dönüştürdü.

Bakırköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 'Atık Cam Ayı' kapsamında düzenlenen cam mozaik atölyesi, Ataköy Emekliler Evi'nde gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar, kullanılmayan cam parçalarını bir araya getirerek mozaik çalışmalar yaptı. Katılımcılar hem geri dönüşümün önemine dikkat çekti hem de ortaya estetik ve renkli eserler çıkardı.

Atık camların sanata dönüştüğü atölyede, geri dönüşümün yalnızca çevreyi korumakla kalmayıp aynı zamanda yaratıcı üretime de katkı sunduğu vurgulandı.