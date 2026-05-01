Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 1 Mayıs kapsamında belediye şantiyelerinde işçilerle buluştu. İşçilerin Emek ve Dayanışma Günü'nü DİSK Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu ise kutlayan başkan Eşki, işçi haklarının tarihsel mücadeleyle kazanıldığını hatırlatarak örgütlü mücadelenin sürmesi gerektiğini ifade etti.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı emekçilerle birlikte karşıladı. Ömer Eşki, sabah saatlerinde Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyelerinde çalışan işçilerle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Programa DİSK Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu ile belediye bürokratları da katıldı.

Bornova'daki elim trafik kazası nedeniyle buluşmalar sade bir şekilde gerçekleşti; halay çekilmedi, marşlar söylenmedi ve slogan atılmadı. Ancak yapılan konuşmalar, içerdiği güçlü mesajlarla dikkat çekti.

Başkan Eşki, sendikal mücadelenin yalnızca ekonomik kazanımlarla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, 'Sendikal mücadele sadece daha çok maaş almak değildir. Toplum olarak ya hep beraber bu haklara sahip olacağız ya da hiçbirimiz gerçek anlamda kazanamayacağız. Toplumsal dönüşümün ancak bilinçle mümkün olabilir. Bu düzen ancak sizler etrafınızdaki insanları değiştirdiğiniz zaman değişecek. Çözümün temelinde ise sosyal adaletin ve fırsat eşitliği bulunuyor. Eğer işçinin çocuğu ile yöneticinin çocuğu aynı koşullarda okumuyorsa, aynı hastaneden yararlanamıyorsa orada adalet yoktur. Sosyal adalet olmadan hiçbir hakkın gerçek karşılığı yok. Mevcut mücadele biçimleri yeterli değil. Ben işçi sınıfının bu mücadelelerle büyük bir kazanım elde ettiğine inanmıyorum' ifadelerini kullandı.

DİSK Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu ise konuşmalarında 1 Mayıs'ın tarihsel önemine dikkat çekti. 19. yüzyılda ağır çalışma koşullarına karşı verilen mücadeleyle doğan bu tarihi günün, işçi sınıfının birlik ve dayanışmasının simgesi olduğunu kaydetti. Türkiye'de son yıllarda işçi haklarında gerileme yaşandığını belirten Nazlıoğlu, sendikal hakların zayıflatıldığına dikkat çekerek, '1980'lerden bu yana sendikal haklar törpüleniyor, grevler yasaklanıyor, örgütlülük zayıflatılıyor. Bugün tablo karanlık olabilir ama bu bize umutsuzluk yaratmayacak. İşçi sınıfı yan yana gelerek mücadeleyi büyütmeye devam edecek.' dedi.