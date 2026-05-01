KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Nisan 1916 Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenledi. İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızlık Projesi öğrencileri, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde Namazgâh ve Polis Şehitliği'nde bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı anma programı hem manevi atmosferi hem de gençlerin duyarlılığıyla dikkat çekti.

Gerçekleştirilen program kapsamında öğrenciler tarafından okunan Kur'an-ı Kerim hatmi, başta Kut'ül Amare şehitleri olmak üzere tüm şehitlerin ruhuna ithaf edildi. Şehitlikte duygu dolu anlar yaşanırken, öğrenciler milli ve manevi değerlere sahip çıkmanın örneğini sergiledi.

Etkinlik sadece anma programıyla sınırlı kalmadı.

Duyarlı öğrenciler, Namazgâh ve Polis Şehitliği'nde temizlik çalışmaları gerçekleştirerek alanların bakım ve düzenine katkı sağladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinlik sayesinde öğrenciler hem tarih bilincini güçlendirdi hem de şehitlere vefa duygusunu yerinde yaşayarak pekiştirdi.