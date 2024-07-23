Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla satın aldığı 81 otobüsten 50’si düzenlenen törenle hizmete alındıKOCAELİ (İGFA) - Toplu taşıma hizmeti verdiği otobüs filosunu her geçen gün büyüten ve son olarak 50’si 12 metre, 31’i körüklü olmak üzere 81 yeni otobüsü kendi öz kaynaklarıyla satın alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, filoya katılan 50 aracı düzenlediği tanıtım töreninin ardından hizmete sundu. Kocaeli Kongre Merkezi Otoparkında düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın,“Her yıl filomuzu büyüttük. 2024 yılı itibariyle 315 adet yeni otobüsü filomuza kattık ve toplam araç sayımız 644’e ulaştı” dedi.

GENİŞ KATILIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yeni aldığı 81 otobüsten 50’si temmuz ayı içerisinde teslim edilerek Büyükşehir’in genç otobüs filosuna katıldı. Filoya katılan 50 yeni aracın tanıtımı için Kocaeli Kongre Merkezi Otoparkında tören düzenlendi. Gerçekleşen törene Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Genel Sekreter Hayri Baraçlı, Ulaşımpark Genel Müdürü Serhan Çatal, Genel Sekreter Yardımcıları, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, BMC temsilcisi Adli Emiroğlu ve vatandaşlar katıldı.

“TOPLAM ARAÇ SAYIMIZ 644”

Başkan Büyükakın programda yaptığı konuşmada, “Kocaeli nüfusu 2 milyonu aşmış büyük bir şehir ve bu doğrultuda da büyümeye devam ediyor. Bu büyüme yeni yatırımlar gerektiriyor. Böyle bir şehrin ulaşım ve altyapı çalışmalarına yetişmek gerçekten zor. Bunların planlanması ve kaynağın bulunması gibi problemleri de var. İlk doğalgazlı otobüslerimizi 2011 yılında aldık. Her yıl filomuzu büyüttük. 2024 yılı itibariyle 315 adet yeni otobüsü filomuza kattık ve toplam araç sayımız 644’e ulaştı. Şehrimize hayırlı olsun. Toplu taşıma araçlarımız son teknolojiye sahip. Bu otobüsler vatandaşlara konforlu ve güvenli bir yolculuk imkânı sunuyor” dedi.

“RAYLI SİSTEMİ BÜYÜTECEĞİZ”

Programda raylı sistemler hakkında da bilgi veren Başkan Büyükakın, “Şehrimiz için en önemli konulardan birisi de raylı sistem. Hedefimiz raylı sistemleri büyütmek. Tramvay hattımızı Kuruçeşme’ye kadar uzattık. Şehir Hastanesi Tramvay hattımız hizmette. Şimdi ise Alikahya tramvay hattı kapsamında durakların genişletilmesi ve yeni tramvay araçlarının alınması çalışması sürüyor. Dört yeni tramvayımızı filoya kattık. Hedefimiz tramvay kapasitesini iki katına çıkarmak” ifadesini kullandı.

OTOBÜSLER ŞEHİR TURU ATTI

Başkan Büyükakın’a konuşmasının ardından BMC temsilcisi Adli Emiroğlu plaket takdim etti. Ardından Başkan Büyükakın, yeni otobüslerinden birinin şoför koltuğuna oturdu. Törenin ardından yeni alınan ve süslenen otobüsler şehir turu atarak İzmit otogarına hareket etti.

KONFOR ÖN PLANDA

Teslim edilen 50 araç, 12 metre CNG (Sıkıştırılmış doğalgaz) yakıtlı ve alçak tabanlı BMC otobüsler 5 yıl yedek parça ve servis garantili. 26 oturan, 64 ayakta olmak üzere 90 yolcu kapasiteli otobüslerde çarpışma ve sürücü ikaz sistemi bulunuyor. Ayrıca otobüsler; yakıt tasarrufu, rampa çekiş performansı ile emsallerine göre daha güçlü motor sistemine sahip. Otobüslerde konfor ön planda tutuluyor. Araç içerisinde son model yangın ikaz söndürme sistemi, ergonomik yapıya sahip nano teknoloji bakteri önleyici koltuk, bebek, hamile, yaşlılar için özel olarak dizayn edilmiş fosfor özellikli görsellere sahip tercihli koltuklar ve elektronik yolcu bilgilendirme ekranları bulunuyor.