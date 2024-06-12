Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde Kocaeli genelinde şeker ve çikolata satan işyerlerine yönelik denetimler gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Kamu düzeni, vatandaşın huzuru ve güvenliği için 7 gün 24 saat mesai yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Zabıta ekipleri, Kocaeli’nin birçok ilçesindeki marketlerde bayram ikramı olarak satılan şeker ve çikolatalara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

SON KULLANMA, FİYAT VE ETİKET

Denetimler kapsamında marketlerde satılan şeker ve çikolataların son kullanma tarihleri, fiyat etiket durumları ile reyon ve kasa fiyatlarının kıyaslanması gibi birçok denetim gerçekleştirildi. Bu denetimler kapsamında kusurlu ürün satan işyerlerine ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde işlem uygulanıyor. Büyükşehir ekipleri ilgili diğer kurumlar ile birlikte bayram öncesi denetimlerine devam edecek.