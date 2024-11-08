Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Gebze’de bir markete yaptığı denetimde tarihi geçmiş süt ve tatlı ürünleri tespit etti. Ürünler ekipler tarafından imha edildiKOCAELİ (İGFA) - Halkın huzuru, güvenliği ve sağlığının korunması amacıyla 7 gün 24 saat görevini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Zabıtası, yaptığı seri denetimlerle oluşabilecek sağlık sorunlarının önüne geçiyor.

Bu kapsamda halk sağlığı ve hijyen tedbirleri yönünde yaptığı çalışmalarla Kocaeli’nde yaşayan vatandaşların her zaman yanında olan ekipler, Gebze’de bir markete yaptığı denetimde son kullanma tarihi geçmiş süt ve tatlı ürünleri tespit etti.

ÜRÜNLER TİTİZLİKLE İNCELENİYOR

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gebze Bölgesi Zabıta Amirliği ekipleri, söz konusu markette son kullanma tarihi geçmiş ürünlere tutanakla el koyarak imha etti. Denetim ve çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, vatandaştan gelen tüm şikâyet, istek ve önerileri de titizlikle inceliyor. Halk sağlığını koruma adına yapılan bu çalışmalar Kocaelililer tarafından memnuniyetle karşılanıyor.