Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel mirasını dijital dünyaya taşıyan Kocaeli Müze web sitesini ziyaretçilerin hizmetine sundu. Kocaeli'deki müzeler, etkinlikler, atölyeler, sergiler ve başvuru süreçlerini tek platformda buluşturan www.kocaelimuze.com, kültür ve sanat tutkunlarına hızlı ve kolay erişim imkânı sağlıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Modern tasarımı ve kullanıcı dostu ara yüzüyle hazırlanan web sitesi, ziyaretçileri Kocaeli'nin kültürel mirasını keşfetmeye davet ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 'SEKA Kağıt Müzesi', 'Fotoğraf Teknolojileri Müzesi', 'Selim Sırrı Paşa Konağı', 'Mevlevi Evi', 'Thököly İmre Anı Evi' (Macar Evi) ve 'Kocaeli Yerel Kültür Müzesi' hakkında kapsamlı bilgilere tek platform üzerinden ulaşılabiliyor. Platformda ayrıca müzelerde düzenlenen atölyeler, etkinlikler, sergiler ve güncel duyurular da ziyaretçilerin erişimine sunuluyor.

KÜLTÜREL MİRASA TEK ADRESTEN ERİŞİM

Platform üzerinden grup ziyaretleri, bireysel ve okul atölyeleri, etkinlikler ile süreli sergilere yönelik başvurular dijital ortamda gerçekleştirilebiliyor. Böylelikle ziyaretçiler işlemlerini hızlı, kolay ve pratik bir şekilde tamamlayabiliyor. Kocaeli Müze web sitesi; müzeler, etkinlikler, atölyeler, sergiler ve dijital hizmetleri tek çatı altında buluşturarak ziyaretçilere kapsamlı bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar, geçmişin izlerini sürerken kültür ve sanatla ilgili tüm gelişmeleri tek platform üzerinden takip edebiliyor.

E-KOCAELİ İLE KÜLTÜR CEBİNİZDE

Kocaeli Müze'ye erişim yalnızca web sitesiyle sınırlı kalmıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin e-Kocaeli mobil uygulaması üzerinden de müzeler, kültür-sanat etkinlikleri, atölyeler, sergiler ve duyurulara kolayca ulaşılabiliyor. E-Kocaeli uygulaması ile şehrin kültürel ve doğal zenginlikleri de tek çatı altında sunuluyor. Gez Gör Kocaeli, Kocaeli Sahilleri, Ormanya ve Seka Park rehberleri sayesinde kullanıcılar; tarihi mekânları, müzeleri, sahil rotalarını, doğa alanları ve turistik noktaları kolayca keşfedebiliyor. Böylece; müzeler, etkinlik takvimi, atölye başvuruları ve güncel duyuruların yanı sıra Kocaeli'nin gezilecek ve görülecek noktalarına ilişkin kapsamlı içeriklere hem web sitesi hem de e-Kocaeli mobil uygulaması üzerinden erişilebiliyor. E-Kocaeli mobil uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilir veya https://kocaeli.link/e-kocaeli adresi üzerinden uygulamaya ulaşabilirsiniz.