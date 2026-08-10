PTT, son dönemde kurumun ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nin (UETS) adı kullanılarak gönderilen sahte e-postalarla dolandırıcılık girişimlerinin tespit edildiğini açıkladı. PTT, vatandaşları şüpheli iletilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BURSA (İGFA) - PTT tarafından yapılan açıklamada, kurumun hiçbir zaman e-posta yoluyla kullanıcı adı, parola, doğrulama kodu, banka bilgisi veya ödeme bilgisi talep etmediği vurgulandı.

UETS tarafından gönderilen e-postaların yalnızca [email protected] adresinden iletildiği belirtilirken, farklı adreslerden gelen iletilere itibar edilmemesi istendi.

ŞÜPHELİ BAĞLANTI VE DOSYALARA DİKKAT

PTT, dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların şüpheli e-postalarda yer alan bağlantılara tıklamaması ve ekli dosyaları açmaması gerektiğini bildirdi. Açıklamada ayrıca kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiği hatırlatıldı. Elektronik tebligatların yalnızca UETS Portalı, UETS mobil uygulaması ve e-Devlet Kapısı üzerinden kontrol edilmesi gerektiği ifade edildi.