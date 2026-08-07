İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması, vatandaşların acil durum ihbarlarını konum, fotoğraf ve video desteğiyle ilgili birimlere ulaştırıyor. Uygulamanın tanıtımı için hazırlanan kamu spotu RTÜK tarafından yayımlanmaya başladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması, 800 bin indirme sayısını geçti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre uygulama, acil durumlarda vatandaşların ihbarlarını saniyeler içinde ilgili ekiplerle buluşturuyor. Konum, fotoğraf ve video desteği sunan sistem sayesinde olaylara daha hızlı ve etkin müdahale edilmesi hedefleniyor. HAYAT 112 Acil uygulamasının tanıtımı amacıyla hazırlanan kamu spotunun da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yayımlanmaya başladığı bildirildi.

Uygulama üzerinden ilk yardım, asayiş, AFAD, Okul Acil, KADES, UYUMA, trafik kazası, yangın ve sahipsiz sokak hayvanları gibi birçok farklı konuda ihbar yapılabiliyor. Afet durumlarına yönelik özellikleriyle de dikkat çeken HAYAT 112 Acil'de, 'İyi misin?' bildirimi, yakınlara otomatik 'Güvendeyim' mesajı gönderme, enkaz altında alarm verme ve konum paylaşma gibi imkanlar bulunuyor. Bakanlık, vatandaşların acil durumlarda hızlı iletişim kurabilmesi amacıyla geliştirilen uygulamanın Android ve iOS uygulama marketlerinden ücretsiz olarak indirilebildiğini duyurdu.