Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türksat 3A üzerinden sunulan televizyon ve radyo yayınlarının 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece yeni nesil, yüksek kapasiteli Türksat uydularına aktarılacağını açıkladı. Geçiş nedeniyle vatandaşların mevcut uydu antenlerinde herhangi bir değişiklik yapmasına gerek olmayacak.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, televizyon ve radyo yayın altyapısının yeni nesil uydu teknolojileriyle güçlendirilmesi kapsamında yeni bir geçiş yapılacağını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, Türksat 3A uydusu üzerinden sunulan televizyon ve radyo yayınları, 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece yüksek kapasiteli yeni nesil Türksat uydularına aktarılacak.

UYDU ANTENLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK

Geçiş sürecinin yayın sürekliliğini koruyacak şekilde planlandığı belirtilirken, vatandaşların mevcut uydu antenlerinde veya kurulumlarında herhangi bir değişiklik yapmasına gerek olmadığı bildirildi.

Bakanlık, yeni sistemle televizyon ve radyo yayın altyapısının teknolojik kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirterek, geçiş sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilerin Bakanlığın resmi kanallarından takip edilebileceğini duyurdu.