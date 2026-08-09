Siber suçluların hedefinde artık yalnızca büyük şirketler bulunmuyor. Güvenlik yatırımları sınırlı olan KOBİ'ler de kimlik avından fidye yazılımlarına, iş e-postalarının ele geçirilmesinden tedarik zinciri saldırılarına kadar çok sayıda tehditle karşı karşıya. Yapay zekâ araçlarının dolandırıcılık yöntemlerinin daha hızlı ve ikna edici şekilde oluşturulmasını sağlaması ise riskleri artırıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte siber güvenlik tehditleri işletmeler açısından önemli bir risk alanına dönüşüyor. Özellikle güvenlik altyapıları büyük şirketlere kıyasla daha sınırlı olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ), siber suçlular tarafından giderek daha fazla hedef alınıyor.

Siber saldırılar işletmeler açısından yalnızca veri kaybına değil; mali zarara, operasyonların durmasına, itibar kaybına ve bazı durumlarda işletmelerin faaliyetlerini sürdürememesine kadar uzanan sonuçlara yol açabiliyor. Yapay zekâ destekli araçların da saldırganların sahte içerikleri daha hızlı ve gerçekçi biçimde hazırlamasına imkan tanıması, özellikle sosyal mühendislik saldırılarındaki riski artırıyor.

EN YAYGIN TEHDİTLERİN BAŞINDA KİMLİK AVI GELİYOR

KOBİ'lerin karşı karşıya kaldığı en yaygın siber tehditlerden biri kimlik avı (phishing) olarak öne çıkıyor. Saldırganlar sahte e-posta, mesaj veya internet siteleri aracılığıyla çalışanları kullanıcı adı, parola ve finansal bilgiler gibi hassas verileri paylaşmaya ikna etmeye çalışıyor.

İş e-postalarının ele geçirilmesi (BEC) saldırılarında ise siber suçlular, şirket yöneticilerini, iş ortaklarını veya güvenilir kişileri taklit ederek çalışanlardan para transferi yapmalarını ya da gizli bilgileri paylaşmalarını isteyebiliyor.

Kötü amaçlı yazılımlar da KOBİ'ler için önemli tehditler arasında yer alıyor. Virüs, casus yazılım ve Truva atları sistemlere zarar verirken, hassas bilgilerin ele geçirilmesine veya iş süreçlerinin kesintiye uğramasına neden olabiliyor.

Bir diğer önemli tehdit ise fidye yazılımları. Saldırganlar şirket verilerini şifreleyerek erişilemez hale getiriyor ve verilerin yeniden kullanılabilmesi karşılığında fidye talep ediyor. Özellikle sınırlı kaynaklara sahip KOBİ'lerde bu tür saldırılar uzun süreli operasyonel kesintilere, veri kaybına ve ciddi itibar zararına yol açabiliyor.

ESKİ YAZILIMLAR VE ZAYIF PAROLALAR RİSK OLUŞTURUYOR

Yeniden kullanılan parolalar ve çok faktörlü kimlik doğrulamanın (MFA) kullanılmaması da siber suçluların sistemlere yetkisiz erişimini kolaylaştıran önemli güvenlik açıkları arasında bulunuyor.

Güncel olmayan yazılımlar ve zamanında uygulanmayan güvenlik yamaları da saldırganların yararlanabileceği açıklar oluşturuyor. Bunun yanı sıra tedarikçiler ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları üzerinden gerçekleştirilen tedarik zinciri saldırıları da işletmeler için giderek büyüyen bir risk olarak değerlendiriliyor.

KOBİ'LER İÇİN KAPSAMLI GÜVENLİK STRATEJİSİ ÖNERİLİYOR

Siber tehditlere karşı yalnızca tek bir güvenlik aracına güvenmek yerine kapsamlı bir strateji oluşturulması önem taşıyor. Bu kapsamda işletmelerin öncelikle kapsamlı bir risk değerlendirmesi yaparak müşteri verileri, finansal kayıtlar ve fikri mülkiyet gibi kritik varlıklarını belirlemesi gerekiyor.

Sistem güvenliği açısından antivirüs, güvenlik duvarı, VPN ve parola yöneticileri gibi araçların yanı sıra verilerin şifrelenmesi, saldırıların tespit edilmesine yönelik sistemlerin kullanılması ve düzenli otomatik yedekleme yapılması öneriliyor.

Bulut hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte Bulut Güvenliği Duruş Yönetimi (CSPM) çözümleri de önem kazanıyor. Bu sistemler, bulut ortamlarındaki yanlış yapılandırmaları ve güvenlik açıklarını tespit ederek giderilmesine yardımcı oluyor. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi teknolojileri ise olağan dışı hareketlerin ve potansiyel tehditlerin gerçek zamanlı olarak tespit edilmesinde kullanılabiliyor.

ÇALIŞAN EĞİTİMİ KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Siber güvenlikte teknolojik önlemlerin yanı sıra çalışan farkındalığı da kritik rol oynuyor. İhlallerin önemli bir bölümünde insan hataları veya sosyal mühendislik saldırılarının etkili olması, düzenli çalışan eğitimlerinin önemini ortaya koyuyor. Bu nedenle işletmelerin çalışanlarını kimlik avı, şüpheli bağlantılar, sahte e-postalar ve diğer sosyal mühendislik yöntemleri konusunda düzenli olarak bilinçlendirmesi gerekiyor.

Erişim yetkilerinin sınırlandırılması, hassas verilere yalnızca yetkili personelin ulaşabilmesi, güçlü parola politikaları ve MFA kullanımı da temel güvenlik önlemleri arasında gösteriliyor.

Siber güvenlikte giderek daha fazla benimsenen Sıfır Güven (Zero Trust) yaklaşımı, kullanıcı ve cihazların güvenilir kabul edilmek yerine sürekli doğrulanmasını esas alıyor. Bu modelin, yetkisiz erişim riskinin azaltılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

İşletmelerin ayrıca faaliyet gösterdikleri sektörlere ilişkin yasal ve düzenleyici yükümlülükleri takip etmesi, gerekli güvenlik politikalarını oluşturması ve risk değerlendirmeleri ile olay müdahale süreçlerini kayıt altına alması önem taşıyor.

KOBİ'lerin olası bir siber saldırıya karşı önceden hazırlanmış bir olay müdahale planına sahip olması da öneriliyor. Bu plan kapsamında saldırının tespit edilmesi, kontrol altına alınması, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi ve sistemlerin güvenli şekilde yeniden devreye alınmasına ilişkin adımların önceden belirlenmesi gerekiyor. Düzenli güvenlik denetimleri ve sürekli izleme faaliyetleriyle yeni tehditlerin takip edilmesi de işletmelerin savunma mekanizmalarını güncel tutmasına yardımcı oluyor.