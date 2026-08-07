Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen E-Kolay İhracat Platformu (E-KİP), 11. Verimlilik Proje Ödülleri'nde 'Kamu-Dijital Dönüşüm' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Yapay zekâ destekli altyapısıyla e-ihracatçılara rehberlik eden platform, yeni modülleriyle de geliştirilmeye devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı tarafından, Türkiye Yüzyılı vizyonunun 'Ticarette Dijital Dönüşüm' hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen E-Kolay İhracat Platformu (E-KİP), kamu alanındaki dijital dönüşüm başarısını bir ödülle taçlandırdı. Platform, 11. Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında 'Kamu-Dijital Dönüşüm' kategorisinde birincilik elde etti.

Kolay İhracat Platformu'nun deneyimi üzerine geliştirilen E-KİP, 12 entegre modülü, kullanıcı dostu arayüzü ve yapay zekâ destekli araçlarıyla e-ihracata başlamak isteyen ya da mevcut faaliyetlerini büyütmeyi hedefleyen firmalara kapsamlı destek sunuyor. Platform; hedef pazar analizlerinden satış kanallarının oluşturulmasına, eğitim içeriklerinden operasyonel süreçlerin planlanmasına kadar ihracatçılara yol gösteriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve bu yıl 49 ilden 451 projenin değerlendirildiği organizasyonda yalnızca 72 proje finale kalırken, E-KİP yenilikçi yapısı ve kamu hizmetlerine sağladığı somut katkılar sayesinde kendi kategorisinde birinciliğe ulaştı. Ödül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından takdim edildi.

Ticaret Bakanlığı, E-KİP'in geliştirilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü açıkladı. Bu kapsamda daha güçlü altyapıya sahip Akıllı E-İhracat Robotu, lojistik süreçlerinde kullanıcılara rehberlik edecek 'Adım Adım Lojistik' chatbot modülü ve güncellenen içeriklerin kısa süre içinde vatandaşların kullanımına sunulması planlanıyor. Tamamen ücretsiz olarak hizmet veren ve tüm vatandaşların kullanımına açık olan E-Kolay İhracat Platformu, e-ihracat alanında Türkiye'nin dijital dönüşüm vizyonunun önemli araçlarından biri olmayı sürdürüyor.