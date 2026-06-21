Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mezarlık alanlarına daha rahat ulaşabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan noktalarda yeni merdiven imalatları gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalarla özellikle eğimli bölgelerde güvenli erişim sağlanıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kabir ziyaretlerini huzur içinde yapabilmesi için kent genelindeki mezarlık ve şehitliklerde kapsamlı temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda mezarlık alanlarında zamanla yıpranan merdiven ve korkuluklar bakım ve onarımdan geçirilerek daha güvenli hale getiriliyor. Ekipler, ziyaretçilerin güvenliğini ön planda tutarak gerekli iyileştirmeleri titizlikle sürdürüyor.

Vatandaşların ziyaretlerini daha konforlu bir ortamda gerçekleştirebilmesi için mevcut sundurmalarda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yapılan düzenlemelerle kullanım ömrü uzatılırken alanların daha düzenli görünmesi sağlanıyor.

TALEPLER SAHADA KARŞILIK BULUYOR

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talepleri yerinde değerlendirerek ihtiyaç duyulan noktalarda hızlı şekilde çalışma gerçekleştiriyor. Mezarlık alanlarının daha güvenli, düzenli ve erişilebilir olması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.