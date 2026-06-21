Keşan Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Hasan Karagöz başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Uzm. Dr. Uğur Özdağlı'dan devir teslimin yapıldığı toplantıda görev dağılımı belirienirken, yeni dönem çalışma takvimide görüşüldü.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kent Konseyi yeni dönemin ilk yürütme kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, önceki dönem Kent Konseyi Başkanı Uzm. Dr. Uğur Özdağlı ile yeni seçilen başkan ve yürütme kurulu üyeleri arasında devir teslim tamamlandı. Uzm. Dr. Uğur Özdağlı yeni seçilen Başkan ve Yürütme Kurulu Üyelerine başarılar dileyerek görevi devretti.

Hasan Karagöz başkanlığındaki yeni dönem yürütme kurulunun görev dağılımında, Saliha Kafalı Başkan Yardımcısı, Ali Gülmez Sayman, Özlem Uybaş Yazman olurken, Sevinç Cebeci, Ferhat Edirneli, Nedret Özkan ve Üzeyir Ergin Yürütme Kurulu Üyeleri olarak görev yapacak.

Görev dağılımının ardından gerçekleştirilen toplantıda yeni döneme ilişkin çalışma takvimi ve öncelikli gündem maddeleri görüşüldü.

Bu kapsamda Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren meclislerin genel kurullarının Haziran ayı sonuna kadar tamamlanmasına karar verildi. Ayrıca başta Keşan Kaymakamı Sayın Aziz Mercan ve Keşan Belediye Başkanı Sayın Op. Dr. Mehmet Özcan olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik ziyaret programlarının hazırlanması kararlaştırıldı.

Toplantıda, ayrıca önümüzdeki döneme ilişkin orta ve uzun vadeli çalışma programının hazırlanması için gerekli çalışmaların başlatılması da kararlaştırıldı.