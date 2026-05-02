Bornova Belediyesi tarafından Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, Taş Devri'nden günümüze uzanan eğlenceli bir yolculuk yaptı. Atölye, drama ve oyunlarla tarih öncesi yaşamı deneyimleyen 7-12 yaş grubu katılımcılar hem öğrendi hem eğlendi. Etkinlik sonunda miniklere 'Zaman Yolculuğu' hatıra belgeleri verildi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen 'Zamanın İzinde: Taş Devri'nden Bugüne Macera Dolu Yolculuk' etkinliği, çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte 7-12 yaş grubundaki minikler, 8 bin 500 yıl öncesine uzanan eğlenceli ve öğretici bir keşfe çıktı.

Eğlence ve öğrenme bir arada

Gün boyu süren etkinlikte çocuklar; çocuk yogası, Zumba Kids ve 'zamanda yolculuk' temalı aktivitelerle enerjilerini atarken, 'Ateş Başında Taş Devri Masalları' ile geçmişin hikâyelerini dinledi. Ayrıca yaratıcı drama atölyesinde Taş Devri yaşamını canlandıran minikler, hem eğlendi hem öğrendi.

Sürpriz etkinlikler ve hediyelerle zenginleşen program, çocukların tarih bilincini artırmayı hedeflerken ailelerden de büyük ilgi gördü.

Tarihle iç içe unutulmaz deneyim

Etkinlik sonunda katılımcı çocuklara 'Zaman Yolculuğu' temalı hatıra belgeleri verildi. Bu özel belgeyle minikler, Yeşilova Höyüğü'nde yaşadıkları tarih yolculuğunu ölümsüzleştirdi.

Bornova Belediyesi yetkilileri, çocukların geçmişi deneyimleyerek öğrenmelerini sağlayan bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti.