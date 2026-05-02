Çankırı Belediyesi, araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Belediye bünyesine altı yeni araç daha kazandırıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet mini çöp taksi ve 1 adet çöp kamyonu, Fen İşleri Müdürlüğü için 1 adet tır, Zabıta Müdürlüğü için ise 2 adet motosiklet hizmete alındı.

ÇANKIRI (İGFA) - Yeni araç ve iş makinelerinin katılımıyla birlikte, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen döneminde belediye envanterine kazandırılan araç sayısı 100'ü aştı.

Belediye hizmet binası önünde sergilenen araçlar, düzenlenen programla halka tanıtıldı. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı açıklamada, 'Çankırı'mıza daha kaliteli ve daha güzel hizmet verebilmek için araç filomuzu genç ve dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana aldığımız yeni araç sayısı 100'ü geçti. Bugün de altı yeni aracımızı şehrimizin hizmetine sunuyoruz.

Temizlik hizmetlerinde kullanacağımız araçlar sayesinde dar mahallelerimize daha kolay ulaşacağız. İlerleyen günlerde, siparişini verdiğimiz iki aracı daha filomuza dahil edeceğiz. Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı hizmet sunarken, eski araçlarımızın bakım ve amortisman giderlerini de azaltmayı hedefliyoruz. Yeni araçlarımız daha modern ve daha verimli. Asıl amacımız, şehrimizin her noktasına daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet ulaştırmak. Çankırı'mıza hayırlı uğurlu olsun, Allah kaza bela vermesin.' ifadelerini kullandı.

Programın ardından mini çöp taksinin direksiyon başına geçen Başkan Esen, Zabıta Müdürlüğü bünyesine kazandırılan motosikletle kısa bir test sürüşü gerçekleştirdi.