Manisa Dostlar Meclisinin bu hafta konuğu Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke oldu. Başkan Büke çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler paylaştı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Dostlar Meclisi Başkanı Cihan Canuyar, yaptığı açıklamada bu haftaki toplantının konuğunun İbrahim Büke olduğunu söyledi.

Başkan Cihan Canuyar, gerçekleştirilen toplantıda Gördes ilçesinin ekonomik yapısı, belediye hizmetleri ve ilçenin gelişimine yönelik çalışmaların ele alındığını, toplantıda ayrıca Manisa'nın ilçeleriyle birlikte bir bütün olduğu ve şehir gelişiminin dengeli şekilde sürdürülmesi gerektiği konusunda görüş birliği sağlandığı ifade etti.

Başkan Cihan Canuyar Gördes'in tanıtımının daha fazla yapılması gerektiğini belirterek, Manisa merkezde yaşayan vatandaşlar olarak her zaman Gördes halkının ve Belediye Başkanı İbrahim Büke'nin yanında olduklarını söyledi.

Toplantının verimli geçtiğini ifade eden Canuyar, programa katılan belediye meclis üyelerine, Cumhuriyet Halk Partisi Gördes İlçe Başkanlığı temsilcilerine, Manisa Gördesliler Derneği yöneticilerine ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke ise Manisa Dostlar Meclisi'nin konuğu olmaktan mutlu olduğunu ifade etti ve programda emeği geçenlere teşekkür etti.