Keşan'da sürücüleri mağdur eden trafik levhası sorunu günlerdir çözülemiyor. Gündeme taşınan haberin ardından Keşan Belediyesi ekipleri levhanın önünü kapatan ağaç dallarını budayarak tabelayı görünür hale getirse de, sorunun asıl kaynağı olan levhanın yanlış yöne bakması nedeniyle yaşanan mağduriyet devam ediyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Daha öncede gündeme getirilen haberde, Büyük Cami Mahallesi'nden Şehit Astsubay Coşkun Tezelli Sokak'a dönüş istikametinde bulunan 'Girişi Olmayan Yol / Dönülmez' trafik levhasının sürücüler tarafından fark edilemediği, bunun da çok sayıda sürücünün trafik cezasıyla karşı karşıya kalmasına neden olduğu belirtilmişti.

Haberimiz sonrasında Keşan Belediyesi ekipleri bölgede çalışma yaparak tabelanın görünmesini engelleyen ağaç dallarını kesti. Ancak vatandaşlara göre yapılan çalışma sorunu çözmeye yetmedi.

ASIL SORUN HÂLÂ DEVAM EDİYOR

İddiaya göre, Ziraat Odası istikametinden gelen sürücüler, trafik levhasının kendilerine dönük olmaması nedeniyle yasağı yine fark edemiyor. Bu nedenle sürücüler aynı noktada ceza almaya devam ederken, basit bir düzenlemeyle çözülebilecek sorunun günler geçmesine rağmen giderilmemesi tepkilere neden oluyor.

Konuyla ilgili konuşan vatandaşlar, 'Bir tabelayı düzeltmek bu kadar mı zor? Yetkililer gelip bu noktada kısa bir inceleme yapsalar sorunun nereden kaynaklandığını net şekilde görecekler. Basit bir uygulamayla mağduriyet sona erebilir.' diyerek belediyeye çağrıda bulundu.

MAHKEME SÜRECİ SONUÇLANDI

Öte yandan, söz konusu noktada kesilen trafik cezalarından biri de gazetemiz köşe yazarı Önkal Kılavuz'a uygulanmıştı. Kılavuz'un itirazına ilişkin süreç tamamlanırken, mahkeme tarafından para cezasının ödenmesine yönelik karar verildiği ve ilgili tebligatın kendisine ulaştığı öğrenildi.

Bu arada haberimizin yayımlanmasının ardından söz konusu bölgede bulunan trafik kameralarının devre dışı bırakıldığı ve bu süreçte herhangi bir cezai işlem uygulanmadığı yönünde iddialar da gündeme geldi. Konuyla ilgili resmi makamlardan ise henüz herhangi bir açıklama yapılmazken vatandaşlar, hem sürücülerin mağduriyetinin sona erdirilmesi hem de benzer sorunların tekrar yaşanmaması için trafik levhasının doğru yöne çevrilmesini ve gerekli düzenlemenin bir an önce yapılmasını bekliyor.