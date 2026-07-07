Jiahui Uluslararası Kanser Merkezi (JICC), katı tümörler için dünyanın onaylanmış ilk CAR-T tedavisi olan Satri-cel ile tedaviye başlayan ilk uluslararası hastayı kabul etti; bu gelişme, Çin'in en son onkoloji yeniliklerine küresel erişimin genişletilmesi açısından tarihi bir dönüm noktası oldu.

PRNewswire / ŞANGHAY (İGFA) - Yeni Zelanda'dan gelen ve ileri evre gastroduodenal kanser hastası olan 59 yaşındaki Josh, ülkesindeki geleneksel tedavi seçeneklerinin giderek kısıtlanmaya başlaması üzerine Şanghay'a gitti. Claudin 18.2 pozitifliği ve HER2 negatifliğini doğrulayan biyobelirteç testlerinin ardından, hasta şu anda yalnızca Çin'de temin edilebilen Satri-cel tedavisi için uygun görüldü.

JICC'de yapılan çok disiplinli değerlendirme ve tedavi planlamasının ardından Josh, lökoferez işlemini başarıyla tamamladı. Hastanın CAR-T hücreleri şu anda üretim aşamasına girmiş olup, önümüzdeki haftalarda hastaya yeniden verilmesi planlanmaktadır.

Bu önemli gelişme, Çin'in katı tümör tedavisi için onaylanan dünyadaki ilk CAR-T tedavisi olan Satri-cel'i onaylamasından sadece birkaç gün sonra gerçekleşti. Bu tedavi, hücresel immünoterapi alanında önemli bir ilerlemeyi temsil etmekte ve Çin'in küresel onkoloji alanındaki yenilikçilikteki artan rolünü bir kez daha ortaya koymaktadır.

Çin'in önde gelen uluslararası kanser merkezlerinden biri olan JICC, bugüne kadar dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen CAR-T hastalarına tedavi sunmuş olup, Çin'de geliştirilen yenilikçi kanser tedavilerine erişim arayan uluslararası hastalar için giderek daha fazla bir geçiş noktası işlevi görmektedir.

Jiahui Uluslararası Kanser Merkezi Tıbbi Onkoloji Bölüm Başkanı Dr. Linli Xuan, 'Satri-cel'in onaylanması, sadece ileri evre mide kanseri hastaları için değil, aynı zamanda dünya çapında onkolojinin geleceği için de tarihi bir dönüm noktasıdır,' dedi. 'Dünyanın ilk uluslararası hastasının bu çığır açan tedavi için JICC'yi tercih etmiş olmasından onur duyuyoruz. Çin'de geliştirilen yenilikçi tedavi yöntemleri uluslararası alanda giderek daha fazla kabul görmeye devam ederken, bu gelişmelerden yararlanmak isteyen dünyanın dört bir yanındaki hastaların ilgisinin de arttığını gözlemliyoruz. Amacımız, en ileri düzeyde tedavileri kusursuz bir çok disiplinli bakım ve özel uluslararası hasta desteği ile birleştirmektir.'

Jiahui Uluslararası Kanser Merkezi, tıbbi onkoloji, cerrahi onkoloji, radyasyon onkolojisi, hassas tıp ve ileri düzey hücresel tedavileri kapsayan kapsamlı onkoloji hizmetleri sunmaktadır. JICC, çok disiplinli bakım modeli ve özel Uluslararası Hasta Ofisi aracılığıyla, tıbbi kayıtların incelenmesi, uzman konsültasyonları, çok dilli koordinasyon, tedavi planlaması, lojistik destek ve sürekli takip bakımı konularında dünya çapındaki hastalara destek sağlamaktadır.

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