Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yaz sıcaklıklarının artırdığı yangın riskine karşı vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri düzenliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yaz mevsiminin başlaması ile birlikte artan sıcaklıkların yol açabileceği yangın risklerine karşı profesyonel kadrosu ile görevde.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı bu günlerde ormanlık alanlar başta olmak üzere birçok bölgede çıkan yangınların ardından farkındalık çalışmalarına hız verildi. Bu kapsamda ekipler, vatandaşlara eğitim vererek bilgilendirmede bulunuyor.

Kandıra ilçesinde bulunan Safalı Köyü’nde vatandaşlar ile bir araya gelen İtfaiye ekipleri, orman yangınlarına müdahale eğitiminin yanında, yangın esnasında yapılabilecek ilk müdahaleler hakkında bilgiler verdi.

Tarım faaliyetlerinin yaygın olduğu bölge vatandaşlarına bu kapsamda ayrıca orman yangınlarını önleme çalışmaları açısından anız yakımının tehlikeleri de anlatıldı. Kandıra Safalı’da başlayan eğitimler diğer bölgelerde de devam edecek.