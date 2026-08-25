Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, çevre ve su kaynaklarının korunması amacıyla atıksu kirlilik yükü yüksek işletmelere yönelik denetimlerini gece gündüz sürdürüyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Konya'nın su kaynaklarının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik denetimlerine gece gündüz demeden devam ediyor.

Bu kapsamda KOSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Atıksu Ruhsat ve Denetim ekipleri tarafından, atıksu kirlilik yükü fazla olan işletmelere yönelik plansız gece denetimleri gerçekleştiriliyor.

Çevre kirliliğinin önüne geçmek, gelecek nesillerin daha temiz bir dünyada yaşaması için su kaynaklarını korumak, kanalizasyon altyapısının ve atıksu arıtma tesislerinin daha sağlıklı ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla yürütülen denetimler, günün her saatinde planlı ve plansız olarak devam ediyor.

Denetimler kapsamında işletmelerin atıksu deşarj noktaları yerinde incelenirken, gerekli görülen işletmelerden atıksu numuneleri alınıyor. Alınan numuneler, bağımsız ve akredite laboratuvarlarda analiz edilerek Atıksuların Kanalizasyon Sistemine Deşarj Yönetmeliği kapsamında değerlendiriliyor. İşletmelerin atıksu deşarj süreçlerini mevzuata uygun şekilde yürütmelerini sağlamak ve kanalizasyon sistemine gelebilecek olumsuz etkilerin önüne geçmek hedefiyle yapılan analizler sonucunda yönetmelikte belirtilen standartlara uymadığı tespit edilen işletmelere, ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor.