Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Lokomotif Çocuk Köyü’nde, geleceğin doğa dostu bireyleri toprakla buluşmanın sevincini yaşadı. Eğitim yılı boyunca “Loko Bahçe”de kendi elleriyle ektikleri sebzeleri büyük heyecanla yetiştiren minikler, hasat zamanı geldiğinde emeklerinin karşılığını aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Lokomotif Çocuk Köyü, 3-6 yaş aralığındaki çocukların özgürce kendilerini keşfetmelerine olanak sağlarken, doğa ile iç içe bir öğrenme ortamı da sunuyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen “Minik Çevreciler Vagonu” projesi ile çocuklar doğa bilinci ve sürdürülebilir tarımın temel değerleriyle tanışıyor. Loko Bahçe’de domates, salatalık ve biber gibi sebzeleri kendi elleriyle diken çocuklar, onları büyütüp olgunlaşmasını sabırla bekledi.

Yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını almak için öğretmenlerinin eşliğinde bahçeye çıkan minik çevreciler, büyümelerini sabırla bekledikleri ürünleri büyük bir sevinçle topladı. Hasat sırasında domates, salatalık ve biberleri dalından tek tek koparan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Doğayla birebir temas kurarak üretmenin keyfini yaşayan çocuklar, sadece sebze toplamayı değil, aynı zamanda emeğin değerini ve doğaya saygıyı da öğrenmiş oldu.

SORUMLULUK VE DOĞA BİLİNCİ BİR ARADA

Lokomotif Çocuk Köyü’nde yürütülen çalışmalarla çocuklara erken yaşta sorumluluk alma, sağlıklı beslenme ve çevre bilinci kazandırılıyor. Loko Bahçe, çocukların toprakla güçlü bir bağ kurmasını sağlayarak, onları daha sürdürülebilir ve doğayla barışık bir geleceğe hazırlıyor. Küçük yaşta edinilen bu değerli deneyimler sayesinde minik çevreciler, doğaya duyarlı bireyler olarak yetişiyo