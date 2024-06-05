Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı yurt ve birimlerine yönelik “Yangın Söndürme Tatbikatı” gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların daha güvenli ve afetlere hazır biçimde yaşaması amacıyla eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, genç kitleye yönelik faaliyetlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı yurt ve birimlerine yönelik olarak “Yangın Söndürme Tatbikatları” gerçekleştirildi.

YURT BAHÇESİNDE TATBİKAT

Birimlerde ve yurtlarda çalışan personelin yanı sıra yurtlarda kalan öğrencilerin de aktif olarak katıldığı tatbikat yurt bahçesinde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) personelince yürütülen çalışma kapsamında taşınabilir yangın söndürücülerin kullanım esasları, tipleri, söndürme maddeleri ve özellikleri gibi bilgiler sunuldu. Ayrıca uygulamalı olarak metal bir tava içerisinde oluşturulan akaryakıt yangınına söndürücülerle müdahale edildi. Müdahale kısmında katılımcılar, eğitimde aldıkları bilgiler kapsamında hünerlerini sergiledi. Bu tip tatbikat, seminer ve eğitimler sayesinde, olası bir yangın karşısında nasıl müdahale edilmesi ve davranılması gerektiği ile ilgili toplumsal anlamda doğru reaksiyon gösterilmesi hedefleniyor.