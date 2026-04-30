Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından Gölcük'te hayata geçirilen dere ıslah projesiyle taşkın riski azaltıldı, bölgeye modern ve çevre dostu altyapı kazandırıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde sürdürdüğü dere ıslah çalışmaları kapsamında Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi'nde Kurban Deresi'ni yeniden düzenleyerek önemli bir altyapı yatırımını tamamladı.

Proje ile birlikte dere yatağı, ani yağışlarda suyun daha kontrollü akmasını sağlayacak şekilde modernize edildi. Çalışmalar kapsamında 170 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde betonarme U kesit imalatı yapılarak dere güvenli hale getirildi. Ayrıca dere geçişlerini sağlamak amacıyla betonarme menfezler de inşa edildi.

İSU yetkilileri, dere ıslah projelerinde yalnızca taşkın riskini azaltmayı değil, aynı zamanda ekosistemin korunmasını da hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda düzenlenen dere yataklarının erozyonu önlediği, bitki örtüsünün gelişimine katkı sunduğu ve su kalitesinin korunmasına destek olduğu ifade edildi. Tamamlanan çalışmalarla birlikte bölgede taşkın riski önemli ölçüde azaltılırken, vatandaşlar için daha güvenli ve düzenli bir yaşam alanı oluşturuldu. Projenin, çevresel sürdürülebilirlik ve kentsel yaşam kalitesine katkı sağlaması hedefleniyor.