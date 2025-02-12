Kocaeli Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen Örgü Festivali; maharetti kadınların ellerinden ortaya çıkan birbirinden güzel ürünlerin sergilendiği defile ile sona erdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi Örgü Festivali, el emeği ile üretilen rengarenk ürünlerin sergilendiği defile ile final yaptı. Maharetli kadınların ellerinden çıkan birbirinden güzel ürünlerin sergilendiği, örgü tutkunu kadınların tecrübelerini paylaştığı atölyelerle dolu festival sona erdi. Gölcük Kongre Merkezi’ndeki festivalde düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini ise Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer Takdim etti.

KADINLARIN ESERLERİNDEN OLUŞAN SERGİ HAYRAN BIRAKTI

El emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği festivalde, örgü tutkunu kadınlar önce birbirleriyle tecrübelerini paylaştı sonra da düzenlenen atölyelerde örgüye dair yeni bilgiler edindiler. İki gün süren festivalde maharetli ellerin ürettiği birbirinden güzel ürünler ise yine üreticisi olan kadınlar tarafından düzenlenen defilede sergilendi. Rengarenk ürünler, Başkan Sezer ve salondaki izleyicilerden yoğun alkış aldı.

KÜLTÜREL MİRASI VE ÖRGÜ SANATINI GELECEĞE TAŞIYORUZ

Defile sonrasında festivalde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren kadınlar ödüllendirildi. Dereceye girenlere ödüllerini takdim eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Sizlerin gösterdiği çaba ve üretkenlik, hem Gölcük'ün kültürel mirasını yaşatıyor hem de bu güzel sanat dalını geleceğe taşıyor. El emeğimin göz nuru eserleriniz, elimizdeki sanatın gücü ve kadınlarımızın azmini bir kez daha ortaya koyuyor. Başarılarınızın devamını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.