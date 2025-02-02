Kocaeli Gebze'de engelli çocuk anne ve babasının şiddetine maruz kaldığı yönündeki haberlerle ilgili harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli çocuğu devlet korumasına aldı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında “Kocaeli Gebze’de engelli çocuk anne ve babasının şiddetine maruz kaldı” başlıklı haber ve paylaşımlar üzerine açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 30 Ocak 2025 tarihinde engelli bir çocuğun anne ve babasının şiddetine maruz kaldığına yönelik ihbarın ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçtiği kaydedilirken, "Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından engelli çocuğumuz devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine de müdahil olarak şiddet uygulayan şahısların gereken cezayı almasının yakın takipçisi olacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.