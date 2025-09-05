Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afetlere dirençli şehircilik konusunda ortaya koyduğu başarılı çalışmalarıyla sadece Türkiye’ye değil, yurt dışına da örnek oluyor. Bu kapsamda Büyükşehir yetkilileri, Japon akademisyenlerden oluşan heyet ile afet sonrası planlama ve yeniden yapılanma süreçlerindeki deneyimlerini paylaştı.KOCAELİ (İGFA) -Afetlere dirençli şehirler oluşturma vizyonu doğrultusunda önemli projelere imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1999 Marmara Depremi’nden edindiği tecrübeleri rehber edinerek, afet sonrası şehir planlaması ve yeniden yapılanma süreçlerini bilimsel, katılımcı ve sürdürülebilir bir anlayışla yürütüyor. Hem fiziki hem de sosyal altyapı düzeyinde kapsamlı çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir, bu alandaki deneyimlerini uluslararası araştırmalar için paylaşıyor.

JAPON AKADEMİSYENLER’DEN BÜYÜKŞEHİR’E ZİYARET

Büyükşehir Belediyesi’nin afet sonrası şehir planlama ve yeniden yapılanma alanındaki uygulamaları kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi almak için Japonya’dan gelen akademisyenlerden oluşan bir heyet, Büyükşehir AB ve Dış İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na bağlı Şehir Planlama Şube Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Heyette, Yokohama Şehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ishikawa Eiko, Japonya Kadın Üniversitesi’nden Prof. Dr. Minai Namiko ve Yokohama Şehir Üniversitesi’nde konuk araştırmacı İnan Öner yer aldı.

Şehir Planlama Şube Müdürlüğü personeli ile gerçekleştirilen toplantıda, Japon heyetin afet yönetimi ve şehir planlama konularında yürüttüğü araştırmalar çerçevesinde yönelttiği sorular yanıtlandı. Toplantıda heyete, bakanlık ve yerel yönetim yetkileri arasındaki farklar, 1999 depreminden sonra Kocaeli Nazım Planlarındaki değişimler, Kentsel Dönüşüm ile ilgili çalışmalar, 2023 Hatay depremi sonrasında bina projelerinin uygulanmasındaki eksikler için neler yapıldığı ve AFAD’ın Afet Planları ile imar planları arasındaki ilişki ve kurumlar arası işbirliği hakkında bilgi verildi.