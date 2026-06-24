Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin seçim beyannamesinde yer alan ve tamamlanmasıyla birlikte Çayırovalılar için yeni bir sosyal yaşam merkezi olacak Fatih Sultan Mehmet Parkı'ndaki yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova'nın yeni sosyal yaşam merkezi olacak Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Tamamlanmasının ardından donatı alanlarıyla birlikte Çayırovalılar için güzel bir kompleks haline gelecek Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda, yürüyüş yollarına beton serim çalışmaları sürüyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin seçim beyannamesinde yer alan ve tamamlandığında içindeki birçok donatıyla Çayırova'da sosyalleşmenin merkezi haline gelecek proje, ilçe sakinlerinin sosyal hayatına büyük katkılar sunacak.

Çalışmaların sona ermesiyle birlikte, ilçe sakinlerine 18 bin 500 metrekarelik alanda, 6-12 yaş grubu oyun alanı, 3-6 yaş grubu oyun alanı, etkinlik alanları, seyir terasları, yürüyüş yolları, fitness alanları, halı saha, basketbol sahası, çocuk oyun alanı, mescit, bebek bakım odası, WC, sosyal tesis, meydan ve otopark gibi imkanlar sunacak Fatih Sultan Mehmet Parkı'ndaki yenileme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak ilçe sakinlerinin kullanımına açılması amaçlanıyor.

DAHA YEŞİL, DAHA MODERN, DAHA KONFORLU

Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında park alanında toprak tasfiyeleri sürerken, yürüyüş yollarının ve merdivenlerin beton serim çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Konu hakkında Çayırova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Fatih Sultan Mehmet Parkı'mızda çevre düzenleme ve genişletme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.

Hemşehrilerimize daha yeşil, daha modern ve daha konforlu bir sosyal yaşam alanı sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şehrimize değer katacak bu projeyi en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız' denildi.