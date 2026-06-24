Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 12 gün önce müjdesini paylaştığı Mithatpaşa-Gar arası tren raylarının ray altına alınması projesinde çalışmalar için makinaların kurulumuna başlandığını açıkladı.

SAKARYA (İGFA) - Eğitim öğretim dönemi hassasiyeti nedeniyle birkaç gün bekletilen çalışmalar kapsamında Sakarya'da bugün itibarıyla dev vinçler sahaya indi.

Şehrin merkezini ikiye bölen, hayatın akışına ve trafiğe büyük bir çile olan geçitlerin şehrin gündeminden çıkması için Aziz Duran Parkı'nın Donatım kısmındaki 3'üncü Geçit'te işlemler başlayacak.

Geçitlerde çalışmalar sırasında trafiğin aksamayacak şekilde işlemler yürütülecek. Geçici rampa ve köprüler yapılacak, trafik akışı ve inşa birbirinden izole hale taşınacak. Yer altı çalışmaları yapılırken de trafik ve hayat akışına engel olunmayacak.

Mithatpaşa ile Gar Meydanı arasındaki hemzemin geçitlerin tamamı kaldırılacak, oluşturulacak 2 kilometrelik yeşil koridorla bölgede yepyeni bir sosyal yaşam tohumlanacak.Başkan Alemdar'ın 30 Mart'ta Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a birebir görüşmesinde onay aldığı projede ilk etapta trenlerin geçeceği tünelin inşası başlayacak ve daha sonra zemin çalışmaları yapılacak. Başkan Alemdar, üst taşıyıcı sistemlerin imalatından sonra ise binlerce kişinin yeni buluşma noktası olacak sosyal yaşam projesinin başlayacağını söyledi.