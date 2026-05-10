Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Doğa Kocaeli' etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Ayvazpınarı-Kazıklıbel Doğa Turizmi Parkuru Yürüyüşü' doğaseverleri Gölcük'te buluşturdu. Toplam 10 kilometrelik orta zorluk seviyesine sahip parkurda yürüyen katılımcılar, zaman zaman etkili olan yağmur altında rotayı başarıyla tamamladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin doğa turizmini geliştirmek ve kentin doğal değerlerini tanıtmak amacıyla sürdürdüğü 'Doğa Kocaeli' etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda 'Boydan Boya Samanlı Dağları' rotalarından biri olan 'Ayvazpınarı-Kazıklıbel Doğa Turizmi Parkuru Yürüyüşü' düzenlendi. Gölcük sınırlarında gerçekleştirilen etkinlik, doğaseverlerin yoğun katılımıyla tamamlandı. Toplam 10 kilometrelik orta zorluk seviyesine sahip parkurda yürüyen katılımcılar, zaman zaman etkili olan yağmur altında rotayı başarıyla tamamladı.

DOĞANIN SAKİNLİĞİNDE YÜRÜYÜŞ KEYFİ

Yağmur geçişleriyle birlikte canlanan bitki örtüsü parkurun doğal güzelliğini daha da belirgin hale getirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Doğa Kocaeli' etkinlikleriyle doğayla buluşan katılımcılar, şehrin yoğun temposundan uzaklaşarak doğanın sakinliğiyle bir araya geldi. Etkinlik, doğa yürüyüşü tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarına da görsel açıdan zengin bir deneyim sundu.

Marmara Bölgesi'nin öne çıkan doğa rotalarından biri olan Ayvazpınarı-Kazıklıbel Doğa Turizmi Parkuru, Kocaeli'nin sahip olduğu doğal zenginliğin somut örnekleri arasında yer alıyor. Geniş orman dokusu, temiz hava koridoru ve farklı zorluk seviyelerine hitap eden yapısıyla dikkat çeken parkur, doğa yürüyüşü tutkunlarına yılın her döneminde farklı deneyimler sunuyor. Özellikle Gölcük sınırları içerisinde yer alması ve kolay ulaşılabilir konumuyla öne çıkan parkur, şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için önemli bir kaçış noktası oluşturuyor. Ayvazpınarı-Kazıklıbel Doğa Turizmi Parkuru, mevsimsel değişimlerle birlikte farklı manzaralar sunan bitki örtüsü ve doğal yapısıyla Kocaeli'nin doğa turizmi potansiyelini güçlendiren önemli parkurlar arasında gösteriliyor.

BÜYÜKYŞEHİR'DEN DOĞA TURİZMİNE BÜYÜK KATKI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Doğa Kocaeli' projeleri ile kentin doğal değerlerinin daha görünür hale getirilmesi ve doğa turizminin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda düzenlenen etkinlikler ve oluşturulan parkurlar sayesinde hem doğaseverlerin güvenli ve planlı rotalarda vakit geçirmesi sağlanıyor hem de bölgenin turizm potansiyeline katkı sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışmalarla Kocaeli'ni doğa turizmi açısından cazibe merkezi haline getirmeyi sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Doğaya Yürüyoruz Kocaeli Projesi' kapsamında 106 farklı doğa turizmi parkurunu tanıtarak bu alanlarda doğa turizmini canlandırmayı hedefliyor. Uluslararası standartlara uygun yönlendirme ve bilgilendirme sistemleriyle donatılan parkurlar, doğaseverlere güvenli ve planlı bir yürüyüş imkânı sunuyor.