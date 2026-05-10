Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Hatay Medeniyetler Korosu, Kars ve Iğdır'da yoğun katılımla gerçekleştirilen konser programlarının ardından Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette Koro Şefi Yılmaz Özfırat ve koro üyelerini ağırlayan Vali Bozkurt, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin toplumlar arası birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmedeki önemine dikkat çekti. Görüşmede, sanatın birleştirici gücü ve bölgenin kültürel tanıtımına katkı sunacak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

AĞRI DAĞI ETEKLERİNDE ÖZEL KONSER PLANI

Ziyaret kapsamında Hatay Medeniyetler Korosu'nun Ağrı Dağı eteklerinde gerçekleştirmeyi planladığı özel konser programı da gündeme geldi. Programın detaylarına ilişkin yapılan değerlendirmelerde, böylesi bir etkinliğin hem Ağrı'nın kültürel tanıtımına hem de bölgenin sanatsal görünürlüğüne önemli katkılar sunacağı ifade edildi.

Hatay Medeniyetler Korosu Başkanı ve Koro Şefi Yılmaz Özfırat, Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt'a misafirperverliği ve yakın ilgisi dolayısıyla teşekkür ederek, Ağrı Dağı eteklerinde hayata geçirmeyi planladıkları konser için büyük heyecan duyduklarını belirtti. Ziyaret, kültür ve sanat alanında yapılabilecek ortak çalışmaların değerlendirilmesiyle sona erdi.