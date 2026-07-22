Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova Uğur Mumcu Caddesi'nde altyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından başlattığı üstyapı çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Baştan sona yenilenen cadde, modern ve güvenli yapısıyla bölge trafiğine nefes aldıracak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli genelinde ulaşım güvenliğini ve konforunu üst seviyeye taşıyan çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Artan nüfusla birlikte ulaşım ihtiyacına kalıcı çözümler sunan çalışmalar, şehir trafiğine adeta nefes aldırıyor. Bu kapsamda Çayırova ilçesi Uğur Mumcu Caddesi'nde yürütülen çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Altyapısı tamamlanan caddede üstyapı imalatları, ekipler tarafından titizlikle sürdürülüyor.

ALTYAPI TAMAMLANDI, ÜSTYAPI HIZ KESMİYOR

İlçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendiren ve kent estetiğini artıran yatırımlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Çayırova'nın önemli ulaşım akslarından Uğur Mumcu Caddesi'ni baştan sona yeniliyor. Yavuz Sultan Selim Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında bağlantı sağlayan güzergâh, çalışmaların tamamlanmasıyla daha güvenli, konforlu ve modern bir yapıya kavuşacak.

ORTA REFÜJ VE AYDINLATMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Cadde üzerinde orta refüj düzenlemeleri eş zamanlı olarak devam ederken, baskı beton kaldırım imalatı öncesinde aydınlatma direklerine ait alt kaidelerin montajı gerçekleştirilecek. Proje tamamlandığında cadde, düzenli ve estetik görünümüyle dikkat çekecek.

BASKI BETON KALDIRIM VE ESTETİK DOKUNUŞ

Çalışmalar kapsamında 10 bin 100 metrekare baskı beton kaldırım yapılacak, 58 dekoratif aydınlatma direği yerleştirilecek. Böylece hem gece güvenliği artırılacak hem de caddeye modern bir şehir kimliği kazandırılacak.

ALTYAPISI DA BAŞTAN SONA YENİLENDİ

Üstyapı öncesinde bölgede kapsamlı altyapı çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda 2 bin 100 metre içme suyu, 2 bin 400 metre kanalizasyon ve 186 metre yağmur suyu hattı yenilendi. Ayrıca 527 metre dere ıslahı yapılırken, 2 bin 200 metre fiber optik kablo döşendi. Elektrik altyapısı da bin 100 metre alçak ve bin 100 metre orta gerilim hattıyla güçlendirildi.

ÇALIŞMALAR PLANLI İLERLİYOR

Kurban Bayramı öncesinde caddenin 500 metrelik bölümünde üstyapıyı tamamlayan ekipler, çalışmalarını etap etap sürdürüyor. Bugüne kadar 5 bin 72 ton PMT serimi ve 2 bin 715 ton asfalt uygulaması gerçekleştirildi. Proje sonunda toplam 5 bin 50 ton asfalt serilecek. Yapılan zemin iyileştirmeleri ve dayanıklı asfalt uygulamalarıyla sürüş konforu artırılırken, kaldırım düzenlemeleri ve yol çizgileriyle yaya ve araç güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor.

KONFORLU ULAŞIMIN YENİ ADRESİ

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Uğur Mumcu Caddesi, akıcı trafik yapısı, modern üstyapısı ve estetik görünümüyle Çayırova'ya değer katacak; hem ulaşımın hem de yaşam kalitesinin yeni adreslerinden biri olacak.