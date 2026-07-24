Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yangınlara karşı hem bilinci artırıyor hem de müdahale gücünü sahada güçlendiriyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'Köy Tankeri ve Gönüllü İtfaiyecilik' projesi kapsamında eğitim faaliyetleri aralıksız sürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Köy Tankeri ve Gönüllü İtfaiyecilik' projesi kapsamında Körfez ilçesine bağlı Kutluca ve Alihocalar mahallelerinde düzenlenen eğitimlerde vatandaşlara yangınların çıkış nedenleri, alınması gereken önlemler ve doğru müdahale yöntemleri anlatıldı. Uygulamalı eğitimlerde köy tankerlerinin kullanımı da gösterilerek, profesyonel ekipler olay yerine ulaşana kadar yapılabilecek ilk müdahaleler detaylı şekilde aktarıldı.

GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YAYGINLAŞIYOR

Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri, özellikle kırsal bölgelerde erken müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, verilen eğitimlerle vatandaşların afetlere karşı daha hazırlıklı hale gelmesini hedefliyor.

Proje sayesinde mahallelerde yangın güvenliği bilinci artarken, gönüllü itfaiyecilik kültürü de her geçen gün yaygınlaşıyor.

Köy Tankeri ve Gönüllü İtfaiyecilik projesi ile kırsalda güçlü bir dayanışma ağı kuruluyor. Eğitimlerle bilinçlenen vatandaşlar, köy tankerleri sayesinde olası yangınlara hızlı ve etkili şekilde müdahale edebiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarıyla vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. Bu çalışmalar sayesinde kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar, yangınlara karşı daha bilinçli ve hazırlıklı hale geliyor.