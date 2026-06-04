Kentin ulaşım ağını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için 7/24 sahada olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Adnan Menderes Caddesi'nde asfalt yenileme çalışmalarına başladı. Ekipler, caddeyi modern ve uzun ömürlü bir üstyapıya kavuşturmak için yoğun mesai harcıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yaklaşık 2 bin 300 metre uzunluğundaki güzergâhta etap etap asfalt çalışması gerçekleştiriliyor. Mevcut yol yapısının güçlendirilmesi amacıyla trimer kazısı, PMT serimi ve bitümlü temel uygulamaları titizlikle sürdürülüyor.

SÜRÜŞ KONFORU ARTACAK

Yoğun kullanılan güzergâhlardan biri olan Gölcük Adnan Menderes Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte sürüş güvenliğinin artırılması ve ulaşımın daha akıcı hale getirilmesi hedefleniyor. Çalışmalar tamamlandığında cadde, daha modern görünümü ve yenilenen üstyapısıyla vatandaşların hizmetine sunulacak.