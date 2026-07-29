Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireyler ve ailelerine yönelik hayata geçirdiği Gezici Umut Atölyesi, Ferizli, Kaynarca ve Arifiye'de mahalle mahalle gezerek 280 kişiyi üretim, paylaşım ve sosyal etkileşimle buluşturdu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü 'Gezici Umut Atölyesi' son olarak üç ilçeyi ziyaret etti.

Ferizli Gölkent Mahallesi ile Kaynarca'nın Topçu ve Kertil, Arifiye'nin ise Adliye ve Ahmediye mahallelerinde özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle buluşan atölyede, toplam 280 kişiye ulaşılarak üretim, paylaşım ve sosyal etkileşim dolu anlar yaşandı.

Sosyal bağlar güçleniyor

Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen atölye çalışmalarında engelli bireyler ve aileleri hem el emeğine dayalı etkinliklerle keyifli vakit geçirdi hem de sosyal bağlarını güçlendirme fırsatı yakaladı. Farklı yaş gruplarını bir araya getiren programlar, mahallelerde paylaşım kültürünü de destekledi.

Her kapıya dokunan hizmet

Etkinlikler boyunca ailelerle birebir görüşmeler gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, ihtiyaç ve talepleri yerinde dinleyerek rehberlik hizmeti sundu.