Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Fikret Otyam Sergi Salonu'nda, Antalya Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu'nun 'Geleceğin Renkleri - Rota: Sanat Şehri Antalya' sergisinin açılışı yaptı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu'nun, '21. Yüzyılda Antalya Çalıştayları' kapsamında hayata geçirdiği sergi, resimden atölye çalışmalarına uzanan geniş bir yelpazede üretimleri sanatseverlerle buluşturdu.

Özgür Manici Sanat, Acapella Sanat Evi ve Halime İspir Art'ın yanı sıra, ATSO Güzel Sanatlar Lisesi ve Bahçeşehir Koleji Lara Kampüsü öğrencilerinin eserleri sergide dikkat çekti.

Serginin açılışını Başkan Uysal ve Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt gerçekleştirdi. Başkan Uysal açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

'Elimizden geldiğince sanat ve spor şehri olmaya gayret ediyoruz. Her ikisi de toplumu demokratik, barışçı kılan, şehirleri köylerden ayırt eden temel özellikler ve toplumu geliştiren nosyonlar. Sanat ve spor kursları nüfusa göreuzak ara Türkiye'de en yoğun olan şehiriz.Sanat kurslarımız da yıllık yaklaşık 5 bin kişi, spor kurslarımız da ise yılda 15 bin insanımız Muratpaşa'da spor yapıyor. Çok daha fazlasını ve çok daha niteliklisini yapmak isteriz.'

Konsey Başkanı Kurt'a teşekkür eden Başkan Uysal, 'Ülkenin ve şehrin yararını düşünen, bütün kamu yönetimlerine ilham kaynağı olan kurumlarımıza çok şey borçluyuz' dedi.

Antalya Kent Konseyi Başkanı Kurt, sergi salonu imkanının sağlanması ve sergiye katılımından dolayı Başkan Uysal'a teşekkür ederken,'Bu sergi, Antalya Kent Konseyi'nin 21. Yüzyılda Antalya Çalıştayları kapsamında, Antalya'nın sanat şehri kent olabilmesi amacıyla yürütmekte olduğumuz çalışmalar kapsamında kültür sanat grubumuzun önerisi ve iş birliğiyle hayata geçirildi'diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen sergi, 1 Mayıs'a kadar Fikret Otyam Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek.