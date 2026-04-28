Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği'nin (HAGEL) olağanüstü genel kurulu, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. İlçe belediye başkanlarının katıldığı genel kurulda, birlik başkanlığına Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık seçilirken, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de HAGEL'in encümen üyeliğine seçildi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, HAGEL'in Encümen Üyeliği'ne seçildi.

Seçim sonrası açıklamalarda bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir'in Bursa hayvancılığındaki stratejik önemine dikkat çekti.

Yenişehir'in üretim gücünü tüm şehre yaymak için çalışacaklarını belirten Başkan Özel, İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği'nin yeni döneminde, Yenişehir'i encümen düzeyinde temsil edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yenişehir'in gerek canlı hayvan pazarıyla gerekse modern üretim tesisleriyle Bursa'nın hayvancılık lokomotiflerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Özel, 'HAGEL bünyesinde alacağımız kararlarla, sadece Yenişehir'deki değil, tüm Bursa'daki üreticilerimizin sorunlarına çözüm üretmeyi ve hayvancılığı hak ettiği noktaya taşımayı hedefliyoruz. Birlik Başkanlığına seçilen Gürsu Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Işık'ı tebrik ediyor, yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.