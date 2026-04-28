Türkiye Kent Konseyleri Platformu'nun (TKKP) 33. Genel Kurulu, Tarsus Kent Konseyi ev sahipliğinde, Tarsus Belediyesi'nin katkılarıyla, Tarsus Belediyesi Meclis Salonu'nda geniş katılımla gerçekleştirildi.

MERSİN (İGFA) - Tarsus'ta gerçekleştirilen ve iki gün süren Genel Kurul'a Türkiye Kent Konseyleri Platformu Yürütme Kurulu Üyesi olan Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar ve Genel Sekreter Gökmen Aytaç'ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, ilçe belediye başkanları, kent konseyi başkanları, genel sekreterleri ve çok sayıda temsilci katıldı.

Genel Kurul'un açılışında, kent konseylerinin 20 yıllık birikimi ve yerel yönetimlerdeki demokratik işlevi ele alınırken; sürdürülebilir kent politikalarının yalnızca yerel yönetimlerin değil, aynı zamanda yurttaş katılım mekanizmalarının da güçlü şekilde işletilmesiyle mümkün olabileceği vurgulandı. Katılımcı yönetim anlayışının kurumsal zemini olan kent konseylerinin, özellikle günümüz kentlerinin sosyal, ekonomik ve ekolojik sorunlarına çözüm üretmede önemli bir işlev üstlendiği ifade edildi.

Genel Kurul kapsamında CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe tarafından kapsamlı bir çerçeve sunum gerçekleştirildi. Sunumda; kentlerin ekonomik dayanıklılığı, sosyal adalet, yerel kalkınma, demokratik katılım ve sürdürülebilirlik başlıkları ele alınırken, kent konseylerinin bu alanlardaki stratejik rolü çok boyutlu biçimde değerlendirildi. Yerel yönetimlerin yalnızca hizmet üreten değil, aynı zamanda ortak aklı ve toplumsal katılımı örgütleyen yapılar olması gerektiği vurgulandı.

Genel Kurul'un önemli gündem başlıklarından biri de dönem başkanlığı devir teslimi oldu.

Türkiye Kent Konseyleri Platformu Dönem Başkanlığı, Çankaya Kent Konseyi'nden Tarsus Kent Konseyi'ne devredildi. Devir teslim ile birlikte Tarsus Kent Konseyi, yeni dönemde platformun koordinasyon ve yürütme sorumluluğunu üstlendi.

Program kapsamında ayrıca Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın katılımıyla da Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kent konseylerinin mevcut yapısı, yerel yönetimlerle ilişkileri, yeni dönem çalışma başlıkları ve platformun yol haritası ele alındı. Görüşmelerde kent konseylerinin daha etkin, kapsayıcı ve çözüm odaklı yapılar olarak güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantı sonrasında Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'a ve Tarsus Kent Konseyi Başkanı Musa Ceylan'a Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun selamlarını ileterek, Manisa'nın şifa kaynağı ve kültürel mirası olan Mesir Macununu takdim etti.