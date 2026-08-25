5 haftadır Gesi Kamp Merkezinde birçok öğrencinin katılımı ile devam eden İngilizce Yaz Kampı'nı ziyaret eden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, öğrencilerle bir araya gelerek onlara sertifikalarını verdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi'de etkinlikler ve çeşitli eğitimler ile çocuklara ve gençlere her türlü desteği verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak birçok renkli etkinlik yapıyoruz. Bunların başında da Gesi'deki kamp merkezimizde düzenlediğimiz İngilizce eğitim kampları geliyor. Burada 5 haftadır düzenlediğimiz eğitim kamplarına çocuklarımız katılıyor. Sabah 08.30'da belediyemizin önünden servisle alıyoruz akşam 16.30'da da ailelerine teslim ediyoruz. Öğrencilerimiz burada sadece eğitim almıyor. Aynı zamanda da yaptığımız projelere teknik ziyaretler yapıyorlar ve çeşitli el sanatları ile ilgilenerek farklı beceriler kazanıyorlar. Erciyes Üniversitesi Öğr. Gör. Sayın Nilgün Karsan Hocamıza, İngilizce bölümünden stajyerlerimize ve emeği geçen tüm belediye personelimize teşekkür ediyorum' dedi.