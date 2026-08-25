Bursa'da İnegöl Belediyesi, Mevlid Kandili'nde İshakpaşa Camisinde 1500 kişilik helva dağıtarak kandil geleneğini sürdürdü.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi, kandil gecelerinin geleneği haline gelen helva ikramlarını Mevlid Kandilinde de sürdürdü. İshakpaşa Camisinde yatsı namazı çıkışında 1500 kişilik helva dağıtıldı.

Kandil gecelerinde İnegöl'ün vazgeçilmez geleneklerinden biri haline gelen İnegöl Belediyesi'nin helva ikramları, dün akşam idrak ettiğimiz Mevlid Kandilinde de devam etti. İshakpaşa Camisinde gerçekleştirilen helva ikramlarında 1500 kişilik helva dağıtıldı.

BAŞKAN TABAN VATANDAŞLARIN KANDİLİNİ KUTLADI

Kandil gecesi İnegöl'de tüm camiler dolup taşarken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da yatsı namazı için İshakpaşa Camisine geldi. Yüzlerce vatandaşın birlikte saf tuttuğu, el açıp dua ettiği gecede Mevlid Kandilinin manevi atmosferi en yoğun şekilde yaşandı.

Namaz sonrası Gastro İnegöl ekibi tarafından vatandaşlara helva ikramları yapılırken, Başkan Alper Taban da namaz çıkışında vatandaşlarla tek tek görüşüp kandillerini kutladı.