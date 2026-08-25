Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM), YKS yerleştirme sonuçlarında bu yıl da önemli bir başarıya imza attı. Ücretsiz eğitim alan öğrencilerin yüzde 75,5'i üniversiteye yerleşti.

İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hizmet veren KARBEM'de, yoğun hazırlık sürecinin ardından YKS''ye giren 147 öğrenciden 111'i bir üniversiteye yerleşti.

Böylece KARBEM'in yerleştirme başarısı yüzde 75,5 olarak gerçekleşti. Henüz herhangi bir okula yerleşemeyen 36 öğrenci ise ek tercih dönemini değerlendirecek.

KARBEM öğrencileri nitelikli okullara yerleşerek önemli bir başarı elde ederken yerleştirme sonuçlarına göre öğrencilerin dağılımı şu şekilde: 2'si Tıp Fakültesine, 2'si Hukuk Fakültesine, 3'ü Mühendislik ve Mimarlık Fakültesine, 3'ü Sağlık Bilimleri Fakültesine, 9'u Fen Edebiyat Fakültesine, 6'sı Eğitim Fakültesine, 9'u İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 4'ü İletişim Fakültesi, 1'i Turizm Fakültesi, 2'si İlahiyat Fakültesi, 2'si Milli Savunma Üniversitesi, 4'ü Güzel Sanatlar Fakültesi, 3'ü Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu, 61'i Meslek Yüksekokulu'na yerleşti.

Yakında KARBEM'in 3'ncü şubesini de açacaklarını ve eğitime desteklerinin devam edeceğini söyleyen Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, kurumda eğitim alan ve YKS'de dereceye girerek önemli başarılara imza atan öğrencileri makamında ağırladı.

Öğrencileri tek tek kutlayan Başkan Kınay, üniversite yaşamlarında da başarılarının devamını dileyerek gençlerin elde ettiği sonuçların Karabağlar için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Elde edilen başarının öğrencilerin, öğretmenlerin ve ailelerin emeğinin ürünü olduğunu belirten Başkan Kınay, Karabağlar 'da hiçbir gencin hayallerinden vazgeçmek zorunda kalmadığı bir gelecek için çalışmayı sürdürdüklerini vurguladı.

'GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUM'

Başkan Kınay, 'Bu yıl KARBEM dershanemizde çocuklarımız, gençlerimiz başarılarıyla bizi yine gururlandırdı. 147 öğrencimizden 111'i çok farklı bölümlerde üniversite hayatına adım attı.

Tıp fakültesinden hukuk fakültesine, eğitim bilimlerinden mühendisliğe, sosyal bilimlerden kültür ve sanata kadar çok farklı alanlardalar. Tıpkı Karabağlar gibi zenginliğimizi, gücümüzü ve yolumuzu büyütüyorlar.

Gençlerimizi hayat yolculuklarında da üniversitede de yalnız bırakmayacağız. Karabağlar'ın sözünü ve gücünü her yerde büyütmeye devam edeceğiz. Onlarla gurur duyuyorum' dedi.