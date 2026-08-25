Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede ulaşım ağını güvenli ve konforlu hale getirme yatırımları çerçevesinde İnegöl'e bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yol yenileme çalışması gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla il genelinde yapılan saha taramaları neticesinde bakım ve onarım ihtiyacı tespit edilen her noktada yol yenileme faaliyetlerine hız verdi.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İnegöl ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde sıcak asfalt kaplama işlemi gerçekleştirdi. 400 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki Çalıkavak güzergahı, Büyükşehir ekiplerince 1.200 ton sıcak asfalt serilerek yenilendi. Yapılan çalışmayla Çalıkavak güzergahı, bölge sakinleri ve sürücüler için daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Mustafa Bektaş, gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür ederek, 'Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız yapılan çalışmalardan oldukça memnun. Yolun yenilenmesiyle birlikte daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanına kavuşuldu' dedi.