Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel gün ve gecelerde vatandaşlarla bir arada olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Mevlit Kandili dolayısıyla kentin dört bir yanında kandil simidi ikramında bulundu.

MERSİN (İGFA) - Kandil günü merkez ilçenin 4 farklı noktasında gündüz saatlerinde ve akşam da camilerde ibadetlerini gerçekleştiren vatandaşlara yönelik düzenlenen ikramlarda 15 bin kandil simidi dağıtıldı.

Büyükşehir'in kandil ikramı, vatandaşlardan da memnuniyet gördü. Vatandaşlar, kendilerine ikram edilen kandil simitlerini alarak Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

İŞLEK: 'TOPLAM 15 BİN ADET KANDİL SİMİDİ DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRDİK'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Yağmur Merve İşlek, kandil simidi dağıtımlarıyla ilgili bilgi vererek, 'Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in öncülüğünde paylaşma ve dayanışma ruhunu kentimizin her köşesine ulaştırmak amacıyla 13 ilçemizdeki 33 camide ve merkez ilçelerimizde 4 ana noktada toplam 15 bin adet kandil simidi dağıtımı gerçekleştirdik. Güzel ahlakı ve merhameti yeniden idrak ettiğimiz bu anlamlı günde vatandaşlarımızla buluşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin ve İslam aleminin Mevlit Kandili'ni en içten dileklerimizle kutluyor; sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyoruz' dedi.