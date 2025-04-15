İzmir Karabağlar Belediyesi, çevre ve iklim dostu politikalarına bir yenisini daha ekleyerek Akdeniz Yerel Yönetimler İyi Yönetişim ve İklim Politikaları Platformu (MLGP4Climate) ile iş birliği mektubu (Commitment of Cooperation - CoC) imzaladı. Bu iş birliği ile Karabağlar, iklim değişikliğiyle mücadele ve iyi yönetişim ilkeleri doğrultusunda uluslararası ölçekte daha etkin rol almayı hedefleyecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İklim kriziyle mücadele tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu belirterek “MLGP4Climate gibi güçlü bir yapının parçası olmak, hem ilçemiz hem de bölgemiz için önemli bir adımdır. Bu iş birliğiyle bilgi ve deneyim paylaşımını artırarak Karabağlar’da daha yeşil, daha dirençli bir gelecek için çalışacağız” diye konuştu.

MLGP4Climate nedir?

MLGP4Climate, Türkiye ve Avrupa Birliği ortaklığında yürütülen, yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadelede bilgi paylaşımı, dayanışma ve ortak hareket kapasitesini artırmayı amaçlayan bir platformdur.

İmzalanan iş birliği mektubu ile Karabağlar Belediyesi, yerel iklim eylem planlarının geliştirilmesi, sera gazı emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması ve toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi gibi birçok alanda ortak projelere katılarak sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk alanındaki çalışmalarını güçlendirecek.