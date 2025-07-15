Bestesi ve müziği Kocaeli Büyükşehir Mehteran Takımı’na ait olan Vatan Marşı ilk kez Kocaeli’deki 15 Temmuz anma törenlerinde yankılanacak.KOCAELİ (İGFA) - Söz ve müziği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’ndan Metin Yeşilbalkan’a ait olan “Vatan Marşı”, İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenlenecek 15 Temmuz anma programında ilk kez yankılanacak. Marştan kesitleri içeren video, Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

BESTESİ VE MÜZİĞİ MEHTERAN TAKIMINA AİT

Milletin iradesini ortaya koyarak, cesaretle savunduğu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel yepyeni bir marşı Büyükşehir Belediyesi Tören ve Organizasyon Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mehteran Takımı ortaya çıkardı. Beste ve müziği mehteran takımı içerisinde görevli Metin Yeşilbalkan tarafından yazılan “Vatan Marşı” Büyükşehir’in Milli İrade Meydanı’nda düzenleyeceği 15 Temmuz Kardan Aydınlık Programı’nda ilk kez tam olarak icra edilecek.

“GÖNÜLLERE DOKUNACAK, HAFIZALARA KAZINACAK”

Vatan Marşından özel kesitlerin olduğu video, Başkan Büyükakın ve Büyükşehir’in sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. “15 Temmuz’un ruhu bu kez notalara döküldü” başlığı atılan paylaşımda Vatan Marşı’nın ilk kez 15 Temmuz anma programlarında yankılanacağı belirtildi. Başkan Büyükakın, paylaşımında, “Milletin direnişi, kararlılığını ve vatan sevgisini anlatan bu özel eser, gönüllere dokunacak, hafızalara kazınacak” ifadelerini kullanıldı. Vatan Marşına 15 Temmuz programlarından sonra özel klip çekilerek, Büyükşehir’in ve Başkan Büyükakın’ın hesaplarından paylaşılarak yayınlanacak.