Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin “Alikahya Stadyum Tramvay Hattı” projesi kapsamında trafiğe kapattığı Anadolu Otoyolu altındaki menfez yeniden açıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin “Alikahya Stadyum Tramvay Hattı” projesi kapsamında altyapı, ray döşeme ve asfalt çalışmaları nedeniyle araç geçişine kapadığı Anadolu Otoyolu altındaki menfez, çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden faaliyete alındı.

RAY DÖŞEME ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin, Alikahya trafiğini rahatlatmak ve Kocaeli Stadı’na ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla başlattığı “Alikahya Stadyum Tramvay Hattı” projesinde alt ve üstyapı, kavşak ve çevre düzenlemesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ray döşeme çalışması nedeniyle Yuvam Akarca Konutları’ndan Sultan Murat Caddesi’ne bağlantı sağlayan Anadolu Otoyolu altındaki menfez, geçtiğimiz hafta araç geçişine kapatılmış, sürücüler alternatif güzergâha yönlendirilmişti.

Hava şartları elverdiğince gece-gündüz aralıksız çalışarak yoğun mesai harcayan ekipler, bölgedeki tramvay hattında ray döşeme çalışmalarını tamamladı. Yuvam Akarca Konutları’ndan Sultan Murat Caddesi’ne bağlantı sağlayan yol ile tramvay hattı güzergâhındaki yan ve bağlantı yollarının altyapı çalışmaları bitti.

KONFORLU VE GÜVENLİ ULAŞIM

Kazı ve dolgu çalışması, rayların döşenmesi ve birleştirilmesi, elektrik hattının çekilmesi, yağmur suyu ızgara montajları ve asfalt serim işinin sona ermesinin ardından menfez, çift taraflı olarak araç geçişine açıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla sürücüler ve vatandaşlar kesintisiz, daha güvenli ve konforlu seyahat ve ulaşım imkanına kavuşmuş oldu.