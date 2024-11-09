Koç Holding, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü için bu yıl da güçlü ve duygusal bir kampanya hazırladı.İSTANBUL (İGFA) - Koç Holding, 2006 yılından bu yana Topluluk Şirketleriyle birlikte kesintisiz olarak sürdürdüğü 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü iletişim çalışmalarını, bu yıl da güçlü bir filmle devam ettiriyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başlatılan “Şans Eseri Değil, O’nun Eseri” kampanyasının devamı niteliğinde tasarlanan 10 Kasım iletişiminde Atatürk’ün değerleri ve Türkiye Cumhuriyeti mirası güçlü bir şekilde ön plana çıkarılıyor; izleyenlere Atatürk’ün mirasının güvenli ellerde olduğu mesajı veriliyor.

“Bırakmayız Seni, Eserin Bize Emânet” mesajıyla hayata geçirilen kampanya, Koç Holding’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başlattığı “Şans Eseri Değil, O’nun Eseri” iletişiminin devamı niteliğinde tasarlandı.