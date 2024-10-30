Bugüne kadar Buika’dan Despina Vandi’ye, Dalaras’tan, Natacha Atlas’a kadar dünyaca ünlü pek çok sanatçıyı misafir eden Türkiye’nin ilk Uluslararası Klarnet Festivali’nin 12.si; Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında 1-2 Kasım tarihleri arasında bu yıl ilk kez İzmir’de gerçekleşecek.İZMİR (İGFA) - Türkiye'nin ilk Uluslararası Klarnet Festivali'nde gelenek bozulmayarak yine bir ilke imza atacak. Dünyaca ünlü dört büyük klarnet virtüözü bu festivalde ve Türkiye’de ilk kez aynı sahneyi paylaşacak.

Festivalin açılışı Türkiye’nin kendi alanında önde gelen virtüözlerinden Serkan Çağrı (klarnet), Tuluğ Tırpan (piyano), Mehmet Akatay (perküsyon) ve Mehmet Özen’den (bas gitar) oluşan “Homeland” grubunun vereceği konserle 1 Kasım’da gerçekleşecek. Grup üyeleri aynı zamanda Kasım ayında ABD’de yayınlanacak yeni albümlerinin de heyecanını yaşayacak.

12. ULUSLARARASI KLARNET FESTİVALİ, KLARNETİN DÜNYACA ÜNLÜ DÖRT BÜYÜK USTASINI BİR ARAYA GETİRİYOR!..

Festivalin 2. gününde ise; dünyaca ünlü grup Gipsy Kings’e çalan, Mikis Theodorakis ve Vangelis’in eserlerini yorumlayarak klarnetiyle tüm dünyaya duyuran klarnet sihirbazı VASSİLİS SALEAS, ülkemizi yurt içi ve yurt dışında yıllardır başarıyla tanıtan değerli klarnet virtüözleri HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ ve SERKAN ÇAĞRI ile Türkiye’de Tarkan’dan, Sibel Can’a, İbrahim Tatlıses’ten, Teoman’a kadar pek çok starın albümlerinin vazgeçilmez ismi olan KİRPİ BÜLENT (Bülent Altınbaş), 2 Kasım’da Türkiye’de ilk kez “Legends of Clarinet” olarak aynı sahneyi paylaşacak.

KLARNETTE MİLLİ GURUR!..

Ünlü müzisyen Serkan Çağrı adına sol klarnet üreten Amati firmasının CEO’su Krill Khryakov, sanatçı adına yapılan yeni ve son sürüm klarnetin tanıtım lansmanı için ilk kez 12. Uluslararası Klarnet Festivali’ne gelecek.

Tüm dünyada satışa sunulan ve kendi ismiyle anılan klarneti ile Serkan Çağrı, müzikteki milli gururlara bir yenisini daha ekleyecek.

12. ULUSLARARASI KLARNET FESTİVALİ PROGRAMI:

“Homeland” (Serkan Çağrı, Tuluğ Tırpan, Mehmet Akatay, Mehmet Özen)

1 Kasım Cuma 21.00 / Agora Ören Yeri, İzmir (Konser Ücretsizdir)

“Legends of Clarinet” (Vassilis Saleas, Hüsnü Şenlendirici, Serkan Çağrı, Kirpi Bülent)

2 Kasım Cumartesi 21.00 / Agora Ören Yeri, İzmir (Konser Ücretsizdir)