Orzaks İlaç, 22-26 Mayıs tarihleri arasında KKTC’de gerçekleşen 59. Türk Pediatri Kongresi’nde ana sponsorlardan biri olarak yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’deki en eski ve en köklü pediatri derneği olan Türk Pediatri Kurumu Derneği’nin düzenlediği ülkemizdeki en yüksek katılımlı tıp kongrelerinden biri olan Türk Pediatri Kongresi’ne bu yıl 2 bin pediatri hekimi katıldı. 6 farklı salondaki yoğun toplantıların yanı sıra katılımcılar için Beslenme, Bağışıklama, İnteraktif Pediatrik Acil, Çocuk Yoğun Bakım, Pediatrik Dermatoloji ve Alerji kursları düzenlendi.

Orzaks İlaç, bu seçkin kongrede yeni ürünü ‘’Odağım Sen’’ bakış açısıyla, Ocean Cogniven’i tanıttı. Kongre için çocukların varlığına dikkat çekmek ve hekimlerin çocukluk anılarını kalıcı hale dönüştürmek adına “Pediatristlerin Kaleminden Çocukluk Öykülerimiz” isimli bir öykü yarışması düzenlenmişti. Yarışmaya katılan tüm öyküler Orzaks İlaç’ın basım sponsorları arasında olduğu bir kitapta toplanarak kongrede armağan olarak dağıtıldı.

“Yaşamımızın Düşsel Köyü” kitabının imza günü, Türk Pediatri Kongresi 2024 yılı Kongre Başkanı olan aynı zamanda kitabın editörlüğünü yapan Prof. Dr. Özgür Kasapoçur’un katılımıyla Orzaks İlaç standında gerçekleşti. Orzaks İlaç, Prof. Dr. Burak Doğangün’ün anlatımıyla 'Beynin Yolculuğu: Dikkat, Odak ve Ötesi' başlıklı uydu konferansın sponsorluğunu da üstlendi. Aynı zamanda Doğangün’ün bebeklikten yetişkinliğe ruh sağlığına geleneksel ve modern bir bakış açısını ele aldığı ‘’Geleneksel’’ kitabının imza günü Ocean Cogniven sponsorluğunda gerçekleşen bir başka önemli etkinlik oldu.

Ülkemiz tıp dünyasının en etkili kongrelerinden Türk Pediatri Kongresi’nin sponsorları arasında olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Orzaks İlaç Pazarlama Müdürü Alev Uludağ, “Çocuklar Masumdur” temasıyla gerçekleşen kongrede B1, B2, B6, B12 vitaminleriyle zenginleştirilmiş Türkiye’de ilk ve tek özel formülasyona sahip gıda takviyesi Ocean Cogniven’i hekimlerimize tanıtma imkanı bulduk. Ayrıca kıymetli hocamız Prof. Dr. Özgür Kasapoçur’un editörlüğünü yaptığı “Yaşamımızın Düşsel Köyü” kitabının basım sponsorları arasında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İmza gününe ve standımıza olan yoğun ilgilerinden dolayı tüm katılımcılara teşekkür ederiz.” dedi.