Kredi Kayıt Bürosu'nun genç yeteneklere yönelik düzenlediği KKB Hackathon: Agentic AI, yapılan büyük finalle tamamlandı. Türkiye genelinden yüzlerce öğrencinin katıldığı yarışmada yapay zekâ temelli projeler ödüllendirildi.

İSTANBUL (İGFA) - Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından gençlerin teknoloji üretimine katılımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen KKB Hackathon: Agentic AI, Mext Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilen finalle sona erdi. Yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerden yaklaşık 1.200 öğrencinin yer aldığı 314 takım başvurdu.

KKB uzmanları tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 50 takım yarı finale, 12 takım ise finale kalmaya hak kazandı. Gençler, iki hafta boyunca Agentic AI tabanlı çözümler geliştirerek KKB'nin yerli ve güvenli bulut altyapısı Kloudeks üzerinden sunulan yapay zekâ servislerinden yararlandı.

Yapay zekâ destekli değerlendirme sistemiyle gerçekleştirilen finalde VectorMind takımı 150 bin TL ödülle birinci oldu. Zihin Code 100 bin TL ile ikinci olurken, Sava, Pluribus ve Gondolin Labs takımları 50'şer bin TL ödül kazandı.

KKB yetkilileri, hackathonu gençlerle birlikte üretilecek uzun soluklu bir inovasyon yolculuğunun başlangıcı olarak gördüklerini vurguladı.